Суд Латгальского предместья Риги отклонил заявление об изменении меры пресечения бывшему администратору неплатежеспособности Наурису Дуревскису и оставил его под арестом, сообщили в суде.

Арест как меру пресечения применен к администраторам Марису Спрудсу, Илмару Крумсу и Дуревскису с 9 июля. В тот же день был арестован и финансист Йоренс Райтумс, которого полиция через несколько дней освободила, применив другую меру пресечения. 26 июля был освобожден из-под ареста Крумс.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции начало два процесса. В одном фигурируют Спрудс, Крумс и Райтумс, которым инкриминируется легализация преступно нажитых средств, а Райтумсу — участие в вымогательстве и легализации. Арест связан делом "Trasta komercbankа".

Дуревскис подозревается в попытке вымогательства взятки.