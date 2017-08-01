Как сообщает LETA, самоуправление Салацгривы ранее также критиковало нынешнюю планировку, одобренную правительством, отмечая, что трасса будет пересекать многие сельскохозяйственные земли.

В целом же, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Berg Research в интернете в декабре 2016 и январе 2017 года, латвийцы все больше поддерживают проект Rail Baltica. Об этом говорится в сообщении компании Eiropas Dzelzceļa līnijas, поступившем в редакцию Delfi.

Так, 89% опрошенных "скорее поддерживают" и "полностью поддерживают" проект. Это на три процентных пункта больше, чем годом ранее. Лишь 4% опрошенных "полностью не поддерживают" создание новой скоростной железнодорожной линии.

В числе основных причин радоваться реализации проекта с общим бюджетом свыше 4 млрд. евро жители Латвии выделяют возможность быстрее путешествовать в европейские города и просто быстрее передвигаться по региону, а также получение экономической выгоды в районах, примыкающих к железной дороге.