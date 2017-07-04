Как сообщили в суде, это решение обжалованию не подлежит и вступает в силу со дня его оформления.

Как сообщалось, 19 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила просьбу кандидата в депутаты от национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Иманта Лиепиньша об отмене итогов выборов в Рижскую думу.

За то, чтобы отклонить заявление Лиепиньша, проголосовали все семь участников заседания.

Лиепиньш явился на заседание с опозданием и несколько раз перебивал председателя ЦИК Арниса Цимдарса и председателя Рижской избирательной комиссии Юриса Кокинса. Участники заседания также перебивали Лиепиньша, надеясь получить прямые ответы на свои вопросы.

Цимдарс сказал, что, по его мнению, на Лиепиньша сильно повлияло присутствие на украинских выборах в качестве наблюдателя, но порядок в Латвии и на Украине совершенно разный. Лиепиньш не привел никаких основанных на фактах аргументов, то есть нет ни заявлений наблюдателей о нарушениях, ни чего-либо другого, что стало бы основанием для его просьбы.

По словам Цимдарса, Лиепиньш не ориентируется в порядке выборов в Латвии, а в своем заявлении перемешал нормы закона с цитатами из социальных сетей.

Ранее ЦИК уже рассматривала другую жалобу на выборы в Риге и решила не отменять результаты выборов на 38 избирательных участках.