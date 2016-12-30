Ранее вступил в силу приговор суда, из-за дисциплинарного наказания БПБК обязано выплатить Стрике 13 тыс. евро.
Как сообщила пресс-секретарь Верховного суда (ВС) Байба Катая, ВС 28 октября отказал в возбуждении кассационного производства по этому делу, и в силу вступил приговор Рижского окружного суда.
Рижский окружной суд в конце мая отменил дисциплинарное наказание Стрике — понижение в должности. Также он постановил взыскать разницу в зарплате между должностями замначальника БПБК и главного специалиста за период с июля 2014-го по сентябрь 2015-го года.