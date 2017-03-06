По распоряжению бывшего начальника БПБК Ярослава Стрельчонка в 2016 году в бюро была сформирована оценочная комиссия, которая пришла к выводу, что квалификация и опыт нескольких сотрудников не соответствуют ни одной из вновь созданных должностей. Трудовые отношения были прекращены с Юрашсом, Лиените Шикоре, Мартиньшем Лоде.

Однако суд решил, что комиссия не смогла назвать главную причину несоответствия Юрашса вновь созданной должности и не нашла убедительных оснований для его увольнения, а, наоборот, представила одностороннюю и тенденциозную оценку. Суд признал приказ об увольнении Юрашса не имеющим силы, так как он был объявлен Юрашсу уже после того, как с ним были прекращены правовые отношения, и поэтому был неисполним.

Как сообщалось, Административный районный суд отклонил иск Стрике к БПБК о ее увольнении из бюро. Стрике требовала восстановить служебные отношения, отменить распоряжение БПБК от 8 июля 2016 года и возместить ей ущерб. Как заявили в бюро, комиссия по дисциплинарному расследованию пришла к выводу, что Стрике без уважительных причин в течение длительного времени не являлась на работу, нарушая правила внутреннего распорядка. Помимо Юрашса и Стрике свое увольнение из БПБК оспорила бывший руководитель отдела расследований Лиените Шикоре.

Юрашс, как и Стрике, стал одним из кандидатов в мэры Риги от Новой консервативной партии (НКП), возглавляемой бывшим министром юстиции Янисом Бордансом. На недавней пресс-конференции руководители НКП подвергли критике нынешнее руководство Рижской думы и подчеркнули, что, пройдя в думу, с "Согласием" сотрудничать не будут. Первым номером в списке кандидатов будет Стрике.

Борданс сообщил, что программа партии состоит из нескольких блоков. Она включает в себя прозрачность в управлении Ригой, ликвидацию коррумпированной системы, упорядочение городской среды с тем, чтобы она стала привлекательной для жителей, гостей и инвесторов.