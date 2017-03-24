Прокуратура Земгальского областного суда предъявила обвинения путевому мастеру AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) Александру Красноперову за шпионаж в пользу России.

Ранее Полиция безопасности более подробной информации по этому делу не раскрывала, но пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина сообщила агентству LETA, что согласно решению Александр Красноперов призван к уголовной ответственности.

Бывшего работника LDz обвиняют в том, что с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории своей путевой ответственности на Елгавском вокзале он регулярно, систематично и целенаправленно, по заданию России, занимался сбором не подлежащий разглашению информации военного характера и коммерческих тайн. Полученную информацию он передавал контактному лицу в России.

Красноперов, переснимая материалы с систем видеонаблюдения и видеоархивов, незаконным путем получал сведения о перемещении по Латвии военной техники НАТО.

Незаконно собранную информацию и не подлежащие разглашению сообщения обвиняемый в электронном формате отсылал контактному лицу в России, который действовал в российских интересах.

Обвиняемый по-прежнему находится под арестом, указали в Генпрокуратуре. Более детальной информации Генпрокуратура не предоставляет, чтобы не навредить расследованию.

В конце прошлого года мужчину задержала Полиция безопасности. В рамках уголовного процесса были проведены обыски, санкционированные судом, на пяти объектах. Уголовный процесс был начат 27 сентября 2016 года.

В эфире передачи "Nekā personīga" сообщалось, что задержанный за шпионаж мужчина являлся членом партии "Согласие" и ветераном-афганцем. Именно своим бывшим боевым товарищам он мог посылать собранную в Елгаве информацию.

Красноперов работал путевым мастером Елгавского отделения Латвийских железных дорог, на его участке было 15 работников, подозреваемый отвечал за надлежащее состояние рельсов.