В прошлом году судебные исполнители в процессе исполнения судебных постановлений в интересах затронутой стороны помогли вернуть 518,572 млн евро, сообщила агентству LETA юрист Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Байба Литвина. В 2015 году эта сумма составила 581,286 млн евро.

По уголовным делам о имущественном взыскании в 2016 году возвращено 3,96 млн еврo, в 2015 году — 2,34 млн еврo.

В исполнении решений по делам об административных нарушениях в дорожном движении в 2016 году в госбюджет перечислено 23,48 млн евро — на 10,38 млн евро больше, чем в 2015 году.

Одна из причин этого прироста — внесение в нормативное регулирование изменений, предусматривающих увеличение размера удержания с должников из их зарплат или приравненных к ним выплат с 30% до 50%.

Также снижен размер ежемесячных сохраняемых должнику денежных с одной минимальной месячной зарплаты до 50% от нее.

По информации Фонда гарантий средств на содержание, в 2016 году сумма возвращенных по делам о взыскании средств на содержание денег увеличилась — было возвращено 4,29 млн евро.

Как указал председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Андрис Споре, в 2017 году планируется ввести в процесс исполнения приговора несколько предоставляемых интернетом возможностей, например, процесс обмена данными в электронном форматe между судебными исполнителями и кредитными учреждениями. Новый порядок ускорит обмен информацией между ними и позволит сэкономить рабочие ресурсы.

Существенно усовершенствовано также регулирование в отношении взыскания движимого имущества.

По данным Службы госдоходов, перечисленные судебными исполнителями в госбюджет 46,51 млн евро (доходы от реализации конфискованных преступно добытых средств) обеспечили увеличение доходов госбюджета на 30,64 млн евро по сравнению с запланированными на 2016 год.