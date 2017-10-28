"Возможно, мы идем медленно, но стабильно", — сказала она. Для представителей NSL не характерна спешка, им свойственно продвижение "к максимуму с качеством". Партию характеризуют тщательность и обдуманность, считает ее лидер.

Число членов партии за год увеличилось на 25%, то есть в ряды NSL вступили более 100 новых членов. Как отметил генсек NSL Дмитрий Костоянский, в партии немногим более 500 членов. На следующих выборах Сейма будет в силе условие о том, что баллотироваться на них могут партии, состоящие не менее чем из 500 членов.

Судраба подчеркнула — члены NSL вместе, так как их объединяет уверенность в том, что Латвийское государство будет настолько сильным, насколько сильны его люди. Цель партии — безопасная, независимая и благополучная Латвия.

Приоритетом NSL является образование, подчеркнула Судраба. Достижение целей партии требует активного участия каждого ее члена, добавила она.

На проходящем в субботу ежегодном съезде NSL обсуждаются проделанная работа и планы партии.