"Когда такой ажиотаж вокруг этого поднимается, мне одно понятно: люди, которые это делают, они же очень хорошо знают, что я не имею абсолютно никакого отношения к тому, что там происходило в 2009, 2010 году, когда велись эти разговоры. Тем более мне понятно, что там наверняка есть еще очень много разных имен и игроков, которые посетили эту гостиницу", — пояснила Судраба в передаче "Домская площадь" на Латвийском радио.

"Они одного сильнее всего боятся: теперь публикуется то, что может быть выгодно какой-то одной группе политиков — но ведь могут быть опубликованы и другие части, тогда картина будет совсем другая, куда более полная", — отметила Судраба. По ее мнению, доступ к этим материалам был у некоторых политиков уже очень давно.

Как сообщалось ранее, громче всех против назначения Судрабы протестовали сопредседатель Национального объединения Райвис Дзинтарс и глава парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня. Первый написал письмо президенту страны, в котором выразил опасения, что действия Судрабы могут контролироваться из Кремля. Аболтиня же назвала назначение Судрабы "безумным цинизмом".

В ответ на это Судраба поясняет: она не могла иметь никаких контактов с олигархами уже просто потому, что в описываемый период работала госконтролером и о политической карьере не помышляла.

"Я в жизни даже с тем же Виестуром Козиолсом не встречалась. Если кто-то тогда в масс-медиа строил предположения о возможности для меня стать премьер-министром — это пусть остается на совести журналистов и тех политиков, которые мое имя использовали".