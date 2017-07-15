Требование для кредитных учреждений сообщать о клиентах с оборотом счета свыше 15 000 евро позволит Службе государственных доходов (СГД) точнее выявлять неуплату налогов, заявил агентству LETA представитель Минфина Алексис Яроцкис.

В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону "О налогах и пошлинах", предусматривающие, что кредитным учреждениям и учреждениям платежных услуг придется раз в год подавать СГД информацию о клиентах.

В данный момент, проводя мероприятия налогового контроля, СГД использует всю имеющуюся в ее распоряжении информацию — сведения из налоговых деклараций, данные публичных регистров. Поэтому информация о счетах физических лиц, годовой оборот которых превысил 15 тыс. евро, будет использоваться параллельно остальной информации.

Яроцкис добавил, что местным налогоплательщикам нет оснований опасаться нового регулирования.