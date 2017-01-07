1 3 Поздравление Митрополита Александра

Foto: LETA 7 января православные христиане и староверы отмечают праздник Рождества. Портал Delfi публикует поздравления глав конфессий — Митрополита Александра и главы Древлеправославной Поморской Церкви Латвии отца Алексия Жилко. 1. Поздравление Митрополита Александра

Поздравление Митрополита Александра 2. Поздравление главы Древлеправославной Поморской Церкви Латвии Алексия Жилко

1 3 Поздравление Митрополита Александра

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