Светлого Рождества! Главы конфессий поздравляют латвийских православных и староверов с праздником(4)
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7 января православные христиане и староверы отмечают праздник Рождества. Портал Delfi публикует поздравления глав конфессий — Митрополита Александра и главы Древлеправославной Поморской Церкви Латвии отца Алексия Жилко.
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