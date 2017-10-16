Согласно декларации должностного лица, Винокурову улыбалась удача в различных онлайн-тотализаторах, как действующих в Латвии, так и за границей.

Передача отмечает, что три года назад Служба госдоходов завела на таможенника дело за то, что он не подал декларацию о доходах. Судебные разбирательства продолжаются по сей день.

"Дело основано на связанных с выигрышами денежных суммах, пояснил представитель Финансовой полиции СГД Эдийс Цейпе. К Винокурову была была применена мера пресечения в виде запрета занимать определенные должности. "В 2015 году прокуратура предъявила обвинения и передала уголовный процесс суду", — рассказал Цейпе. Суд первой инстанции признал Винокурова виновным и назначил ему 200 часов принудительных работ, однако таможенник обжаловал решение. Сейчас дело находится в Латгальском окружном суде.

Еще один судебный процесс, в котором фигурирует Винокуров — тяжба с компанией-тотализатором DLV, которая отказалась выплачивать ему выигрыш. Речь идет о товарищеском матче 2015 года между латвийским футбольным клубом "Даугавпилс" и литовским "Стумбрас".

Неофициально De facto стало известно, что причиной отказа в выплате выигрыша стали различные нарушения, в том числе вовлечение родственников в ставки. Передача отмечатет, что обычно так поступают, чтобы обойти лимиты.

Ранее Винокуров и сам был футбольным судьей, а его его отец и брат — бывшие тренеры в Илуксте. В Латвийской футбольной федерации пояснили, что в курсе того, что Винокуров делал ставки. Но на тот момент, по словам представителей федерации, он уже закончил карьеру судьи.

De facto отмечает, что декларирование выигрышей — один из способов легализовать незаконно нажитые средства, так как согласно законам Латвии в официальных выигрышах суммируются как выигранная, так и поставленная сумма. Поэтому выигрыш на самом может быть небольшим (или его не может быть вовсе), но в сумме со своей ставкой можно получить "на бумаге" внушительную сумму.