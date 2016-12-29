"Я благодарен Taxify за скорость реакции и за уважение к существующим правилам. От себя хочу добавить, что я лично согласен с логикой предложения Taxify. Есть предприниматели, которые считают, что, например, в новогоднюю ночь, имеет смысл поднимать разово тарифы, чтобы обеспечить спрос и чтобы дать водителям дополнительный заработок. Такое право у них должно быть. И Рижская дума готова искать юридические решения и менять нынешние правила. Но пока они не изменены — соблюдать их должны все", — пояснил мэр Риги.

Ранее Taxify распространила заявление, в котором сказано, что для водителей, работающих по программе Taxify, тарифы будут подняты в 4-7 раз, что позволит шоферам больше заработать.

"Когда получаете вызов, сразу звоните клиенту и информируйте его, что Taxify повысил тарифы, и поездка можно обойтись, иногда, в 5 раз дороже, чем в будни. Это связано с тем, что запросы на услуги такси в новогоднюю ночь как минимум в 10 раз выше, чем в обычные выходные… Во время наплыва звонков клиенты Taxify не смогут выбрать конкретное такси. Заказ будет автоматически отправлен ближайшему таксисту. Это будет сделано для повышения эффективности, сокращения время прибытия автомобиля и для выполнения большего количества заказов", — указывалось в заявлении компании.

Сейчас в Риге, согласно регулам, согласованным Рижской думой, максимальный тариф такси составляет: 2,13 евро з- а посадку, 0,71 евро — за километр, и 0,14 евро — за минуту.