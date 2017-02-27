Новые машины проходят техосмотр раз в два года, затем — раз в год, однако этот порядок предлагают изменить. На портале общественных инициатив manabalss.lv собрано более 11 000 подписей за прохождение техосмотра раз в два года для всех автомобилей, как принято во многих странах ЕС. Средняя стоимость прохождения техосмотра в Латвии составляет 22 евро.

Местные эксперты же считают, что, принимая во внимание состояние автопарка латвийских жителей и средний возраст автомобиля, машины старше пяти лет должны проходить техосмотр раз в год.

Как поясняет эксперт Государственного бюро судебных экспертиз Оскар Ирбитис, подобные дискуссии допустимы только для автомобилей моложе пяти лет, потому что на них еще распространяется гарантия производителя и за их техническим состоянием следят в дилерском центре.

Но, по его мнению, можно говорить о том, чтобы установить первый техосмотр для нового автомобиля только через три года, и если не обнаружатся никакие дефекты, то следующий — через два года. Однако этот вопрос нужно обсудить с привлечением представителей дилерских сервисов.

Ирбитис напомнил, что из-за экономической ситуации не все латвийские автовладельцы достаточно заботятся о своем транспортном средстве, что угрожает безопасности дорожного движения, а техосмотр заставляет их приводить машины в порядок хотя бы раз в год.

В свою очередь директор департамента регулирования возмещений страховой компании ERGO Ивар Висманис отмечает, что сейчас у многих техосмотр ассоциируется со сбором налогов, но его следует рассматривать как возможность раз в год проверить, все ли в порядке с автомобилем. Поэтому нужно тщательно продумать расходование собранных средств с учетом интересов общества.

11 января комиссия Сейма по вопросам народного хозяйства, окружающей среды, аграрной и региональной политики рассмотрела инициативу проведения техосмотра транспортных средств раз в два года. Комиссия поручила Министерству сообщения до 1 марта подготовить необходимые изменения к законодательному акту, чтобы новые автомобили могли проходить техосмотр раз в два года по принципу "2+2+1".

Как сообщалось, в прошлом году оборот Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) составил 43,654 млн евро, что на 10,3% больше, чем в 2015 году. Прибыль дирекции выросла почти в два раза, до 2,968 млн евро, свидетельствует неаудированный отчет CSDD.

Больше всего поступлений было от техосмотра транспортных средств (+12,7%). Основных проверок было проведено на 0,7% больше, повторных — на 0,8% больше. Вторым важнейшим источником оборота является регистрация транспортных средств, где поступления увеличились на 4%.

По сравнению с 2015 годом меньше стало первичных регистраций транспортных средств и выданных номерных знаков — соответственно на 3,9% и 4,9%. CSDD связывает это с упорядочением торговли транспортными средствами в целях борьбы с теневой экономикой.