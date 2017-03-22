Парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила идею о том, что грядущие поправки о "коммерческих обществах, связанных с национальной безопасностью" будут распространяться и на телеканалы ПБК, TV3 и LNT. Об этом сообщает LETA.

Сейм в окончательном чтении рассмотрит поправки 23 марта. Ранее в список важных для безопасности попали телеканалы LTV1, LTV7, Re:TV, Sportacentrs.com TV и Rīga TV24.

Согласно законопроекту, поправки предусматривают получение разрешения правительства на приобретение значительного влияния в коммерческом обществе, представляющим важность для национальной безопасности.

Изначально на суд депутатов была представлена также идея о том, что правительство должно получить право обязывать владельцев таких обществ, уже имеющих в них значительную долю, продать ее государству. Однако впоследствии предложенная норма была отклонена.

Закон о национальной безопасности планируется дополнить разделом об ограничениях для коммерческих обществ, представляющих важность для национальной безопасности. В нем будет оговорено, что зарегистрированным в Латвии коммерческим обществом, представляющим важность для нацбезопасности, может быть признано коммерческое общество, которое будет отвечать хотя бы одному из требований, перечисленных в законе. Таким образом, коммерческим обществом, представляющим важность для нацбезопасности, сможет признаваться лишь ограниченный круг предприятий.