Из Центральной Европы в страны Балтии попал так называемый испанский слизень (Arion lusitanicus) — один из самых главных врагов фермеров. Скорее всего, эти улитки находятся в грузах овощей и посадочном материале. Как сообщает телеканал LNT, на данный момент слизень замечен уже в 16 местах по всей Латвии.

Исследователи из портала dabasdati.lv просят жителей, заметивших Arion lusitanicus, связываться с ними. Отмечается, что испанский слизень — инвазивный вид и при отсутствии профилактических мер может нанести серьезный урон сельскому хозяйству Латвии.

Опасности для здоровья человека этот вид улитки не представляет, но ее слизь может содержать бактерии E-coli, т.е. кишечные палочки, поэтому перед употреблением в пищу овощей их следует тщательно мыть.

Испанский слизень наиболее распространен на приусадебных огородах, в парках, а также в неухоженных местах — в кустарниках и высокой траве.

Как отмечает ГСЗР, испанский слизень, скорее всего, оказался в Латвии в результате деятельности людей, т.е. был завезен с растениями, компостом или почвой.

Эти улитки достигают длины 15 см, их окрас красно-коричневый или желтоватый. Испанские слизни объедают листья, нанося вред картофелю, свекле, капусте, моркови, огурцам, салату, зерновым культурам, декоративным растениям и цветам.

Самым эффективным способом борьбы с ними является сбор с растений рано утром в облачные дни и уничтожение. Особенно важно это в последние дни лета и в начале осени, когда испанские слизни откладывают яйца, так как это помогает сократить распространение этих вредителей в будущем.