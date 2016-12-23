Декабрьская темень вносит в статистику дорожно-транспортных происшествий коррекции не в пользу пешеходов. Количество наездов на этих наименее защищенных участников дорожного движения имеет тенденцию расти, кроме того, несчастные случаи часто происходят на пешеходных переходах, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze.

Издание отмечает — правила дорожного движения требуют продуманных действий как от водителей, так и пешеходов. Хотя во многих ДТП именно пешеходы действуют бездумно, водителям следует помнить о том, что независимо от того, кто виноват, в аварии всегда пострадает или погибнет именно пешеход.

Статистика за 11 месяцев этого года свидетельствует об увеличении числа пострадавших по сравнению с прошлым годом: в результате ДТП травмы получил 791 пешеход (за весь прошлый год — 777). В то же время число летальных случаев уменьшилось с 52 до 24, или более чем на 15%.