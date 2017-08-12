Температура воды во многих латвийских реках и озерах превышает +20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу утром температура в Венте, Айвиексте и Салаце составляла около +20 градусов, в Лиелупе и Даугаве - +20..+22 градуса, на некоторых участках Даугавы - +23 градуса. Температура воды в Гауе была от +17 до +20 градусов.

Температура воды в озерах составляет от +18 до +22 градусов.

На морском побережье температура воды составляет +17..+20 градусов, а местами - в основном на западе Рижского залива - не превышает +15 градусов.

В Юрмале на пляжах Синего флага температура воды составляет около +20 градусов, на пляжах Риги - от +18 градусов в море до +21 градуса в Кишэзерсе и +22 градусов в озере Бабелитес.