В больнице считают, что новый порядок будет более правильным и лояльным к посетителям. Например, если до сих пор сумму в 2,85 евро нужно платить и в том случае, если ты приехал лишь на 15 минут, и если на 5 часов, то впредь парковка на время до получаса будет бесплатной. Затем за каждый час нужно будет платить 1 евро. Если "набежала" сумма более 10 евро (то есть за 10 часов), то больница разрешит оставить машину на сутки без дополнительной платы.

Отмечается, что данный шаг поможет также искоренить привычку многих рижан оставлять свои машины возле Детской больницы за сравнительно небольшую сумму, а самим отправляться в город по своим делам, никак с посещением клиники не связанным.