Топ-пенсий за 2016 год: самый богатый пенсионер получает ежемесячно 19 000 евро

LETA |





Foto: Shutterstock В нынешнем году самая большая начисленная пенсия составила 6000 евро. Об этом сообщает Latvijas Avīze. Она попала на четвертое место в рейтинги пенсий Латвии за 2016 год. По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), самые большие пенсии в Латвии составляют 19 000 евро, 6600 евро, 6500 евро, 6000 евро и 5200 евро. В следующем году сумма самых больших начисленных ГАСС пенсии составит 4400, 4100,3900 и 3500 евро. В числе самых богатых пенсионеров Латвии: бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, мэр Вентспилса Айварс Лембергс (оба получают примерно 6000 евро). Согласно статистическим данным, пенсии, превышающие 1500 евро, в Латвии получают 1473 человека.

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