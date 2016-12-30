По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), самые большие пенсии в Латвии составляют 19 000 евро, 6600 евро, 6500 евро, 6000 евро и 5200 евро.
В следующем году сумма самых больших начисленных ГАСС пенсии составит 4400, 4100,3900 и 3500 евро.
В числе самых богатых пенсионеров Латвии: бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, мэр Вентспилса Айварс Лембергс (оба получают примерно 6000 евро).
Согласно статистическим данным, пенсии, превышающие 1500 евро, в Латвии получают 1473 человека.