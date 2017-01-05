Многодетная семья, в которой недавно произошла трагедия, жила на втором этаже двухэтажного муниципального дома в Добеле, на улице Мулдавас. Немногочисленные соседи к детскому плачу привыкли, поэтому не обратили внимания на кричавших несколько дней детей.

Дом с частичными удобствами на девять квартир расположен в центре города. Корреспондент агентства LETA пообщалась с жителями дома. Живущий на первом этаже Николай С. рассказал, что в то время, когда произошла трагедия, он лежал больной, поэтому детского плача не слышал. По его словам, соседская семья жила дружно.

Велта К. из соседней квартиры рассказала, что в последний раз видела эту семью в Рождество, а потом только слышала то плач детей, то звук телевизора. Но дети плакали и раньше, поэтому она не насторожилась. По ее словам, конфликтов у соседей не было. Однако женщина вспомнила, что осенью глава семьи, находясь под влиянием наркотиков, выломал дверь в квартиру. Проживающая в этом же доме бабушка (мать молодой женщины) вызвала полицию, мужчину госпитализировали, а на следующий день он вернулся домой, но еще пару дней ходил странный. Его жену под воздействием наркотиков соседка не видела.

Между тем стало известно, что 31 декабря, когда дети уже находились в квартире с умершими родителями, в доме побывали сотрудники муниципальной полиции.

Как рассказал начальник Добельской муниципальной полиции Янис Фецерс, в 12.35 в полицию позвонила жительница дома, пожаловавшаяся на долго кричавшую кошку в квартире на том же этаже, где и проживала семья, в которой произошла трагедия. Как выяснилось, в квартире жила бабушка детей, но она уехала перед Рождеством. Так как дверь полицейским никто не открыл, они попросили вызвавшую их женщину сообщить, когда появится хозяйка квартиры. Полицейские прошли по коридору, но ни криков детей, ни других подозрительных звуков не услышали и уехали. Велта К. пояснила, что вызвала полицию, потому что кошка кричала несколько дней. Она знала, что ключи от этой квартиры были и у дочери хозяйки.

Как сообщалось, 3 января в Добеле обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода. В полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г.р. и женщина 1993 г.р., а под кроватью — мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода. В квартире находились еще трое детей — трех, четырех и пяти лет.

В последний раз молодую женщину видели 27 декабря. Не исключено, что супруги умерли в тот же день. Признаков насильственной смерти у умерших не констатировано.

Приспособления для употребления наркотиков в самой квартире не найдены, но в шкафчике, принадлежащем семье в помещениях общего пользования, обнаружены шприцы и "карамелизированное вещество коричневого цвета", состав которого установят эксперты. Полных или початых бутылок с алкоголем в квартире не было.

Умершие муж с женой не попадали в поле зрения полиции по поводу употребления наркотиков. У мужчины ранее была судимость за езду в состоянии опьянения, кражу и неисполнение постановления суда. Социальные работники мужчину пьяным ранее не видели.

Для служб самоуправления этот случай стал неожиданностью — раньше ничто не свидетельствовало о том, что в семье есть проблемы, сказал председатель Добельской краевой думы Андрей Спридзанс. "Дети посещали детский сад, о них заботились. Самоуправление помогало семье решать материальные проблемы, но жила она в благополучных условиях и о каких-то других проблемах ничто не свидетельствовало", — рассказал Спридзанс.

Дальнейшую судьбу детей самоуправление решит вместе с их родственниками. Председатель краевого сиротского суда Сандра Лапинска-Лейере сообщила, что в поле зрения суда эта семья ранее не попадала.