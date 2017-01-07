Как пишет портал Mixnews.lv со ссылкой на Skaties.lv, спустя несколько дней журналисты TV3 выяснили, что это была семья ромов. Национальность может быть не играла бы такую большую роль, говорится в телесюжете программы TV3 Ziņas, если бы не горькая реальность, когда сравнительно небольшая цыганская община в Латвии плохо интегрирована в общество и сталкивается с дискриминациями. Особенно на рынке труда, что приводит такие семьи к бедности.
На бумаге все идеи интеграции ромов или цыган в общество выглядят хорошо. Абсолютное большинство или 90% из них являются гражданами и свободно говорят на латышском языке. Но живут они преимущественно в изоляции.
Как сообщает TV3 тому есть исторические причины, а также предубеждения общества. В жизни ромов все происходит по замкнутому кругу — дети бросают школу, так как родители не могут их одеть и сами зачастую безграмотны, низкий уровень образования не позволяет им занимать хорошо оплачиваемую работу, нет денег на достойное жилье, из-за чего часть из них приходит к нищете и зависимостям.
Уже 13 лет эти вопросы ежедневно решает инициативный образовательный центр, базирующийся в Екабпилсе, где говорят, что опрашиваемые латвийцы хоть и отрицают, что имеют к цыганам предубеждения, но на практике происходит иначе.
"Педагог учебного заведения не хочет брать на колени ребенка цыган. В магазинах охранники ходят по пятам. Самый больной вопрос — это трудоустройство, так как ром может устроиться на работу, но, увидев его, работодатель отказывает в работе", — говорит директор центра образовательной инициативы Дайга Заке.
Руководитель бюро латвийского правозащитника Анхелика Каменска считает, что ответственность должны взять на себя государственные учреждения, учитывая насколько небольшая община цыган в Латвии — около 12 000 человек.
Консультативный совет при бюро Омбудсмена работает уже два года, но за это время было рассмотрено только три вопроса ромов.
В министерстве культуры, под чьей ответственностью находится вопрос интеграции цыган, тоже не хотят об этом говорить. Опасаются, что общую ситуацию увяжут с трагедией в Добеле, сообщает программа.
Связи не видит и руководитель общества цыган Нормунд Рудевич, указывая, что это могло произойти и в латышской или русской семье. Поэтому ответственность должны взять на себя социальные службы.
"Конкретно в моей практике такого случая не было, так как отношение к детям цыган настороженная. Если бы хотели совершить суицид, то детей не оставили бы. Но опять таки! Это надо было знать. Если каждый месяц ходили в социальную службу. Видно же, что девушка молодая, сама в положении. Небольшое упущение самоуправления, так я считаю", — сказал глава цыганской общины.