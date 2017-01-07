Трагедия, произошедшая 3 января, когда в квартире одного из социальных домов в Добеле были найдены тела родителей многодетной семьи и 9-месячный ребенок, который скончался от голода, а еще трое маленьких детей были в тяжелом состоянии доставлены в больницу, шокировала общественность.

Как пишет портал Mixnews.lv со ссылкой на Skaties.lv, спустя несколько дней журналисты TV3 выяснили, что это была семья ромов. Национальность может быть не играла бы такую большую роль, говорится в телесюжете программы TV3 Ziņas, если бы не горькая реальность, когда сравнительно небольшая цыганская община в Латвии плохо интегрирована в общество и сталкивается с дискриминациями. Особенно на рынке труда, что приводит такие семьи к бедности.

На бумаге все идеи интеграции ромов или цыган в общество выглядят хорошо. Абсолютное большинство или 90% из них являются гражданами и свободно говорят на латышском языке. Но живут они преимущественно в изоляции.

Как сообщает TV3 тому есть исторические причины, а также предубеждения общества. В жизни ромов все происходит по замкнутому кругу — дети бросают школу, так как родители не могут их одеть и сами зачастую безграмотны, низкий уровень образования не позволяет им занимать хорошо оплачиваемую работу, нет денег на достойное жилье, из-за чего часть из них приходит к нищете и зависимостям.

Уже 13 лет эти вопросы ежедневно решает инициативный образовательный центр, базирующийся в Екабпилсе, где говорят, что опрашиваемые латвийцы хоть и отрицают, что имеют к цыганам предубеждения, но на практике происходит иначе.

"Педагог учебного заведения не хочет брать на колени ребенка цыган. В магазинах охранники ходят по пятам. Самый больной вопрос — это трудоустройство, так как ром может устроиться на работу, но, увидев его, работодатель отказывает в работе", — говорит директор центра образовательной инициативы Дайга Заке.

Руководитель бюро латвийского правозащитника Анхелика Каменска считает, что ответственность должны взять на себя государственные учреждения, учитывая насколько небольшая община цыган в Латвии — около 12 000 человек.

Консультативный совет при бюро Омбудсмена работает уже два года, но за это время было рассмотрено только три вопроса ромов.

В министерстве культуры, под чьей ответственностью находится вопрос интеграции цыган, тоже не хотят об этом говорить. Опасаются, что общую ситуацию увяжут с трагедией в Добеле, сообщает программа.

Связи не видит и руководитель общества цыган Нормунд Рудевич, указывая, что это могло произойти и в латышской или русской семье. Поэтому ответственность должны взять на себя социальные службы.

"Конкретно в моей практике такого случая не было, так как отношение к детям цыган настороженная. Если бы хотели совершить суицид, то детей не оставили бы. Но опять таки! Это надо было знать. Если каждый месяц ходили в социальную службу. Видно же, что девушка молодая, сама в положении. Небольшое упущение самоуправления, так я считаю", — сказал глава цыганской общины.