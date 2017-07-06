"Соединенные Штаты показали не только делами, но и действиями, что твердо поддерживают пятую статью договора НАТО об общей обороне", — сказал он.

Как подчеркнул президент США, благодаря его твердой позиции ряд стран-членов НАТО увеличили расходы на оборону, и нужно продолжать их наращивать.

"Вы это знаете. Все это знают. Все это должны знать. Европа должна делать больше", — сказал он.

Трансатлантическая связь между США и Европой так же крепка, как и раньше, а во многих отношениях, возможно, даже крепче, добавил Трамп.