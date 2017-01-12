Поправки необходимы, чтобы на должность начальника бюро мог претендовать более широкий круг кандидатов. Они гласят, что кандидат на должность руководителя БПБК должен иметь соответствующий должности опыт работы на руководящей должности в государственном управлении или правовой сфере.

Чтобы усовершенствовать механизм отбора кандидатов на должность начальника БПБК, предложены также изменения в законе о пенсиях по выслуге должностных лиц БПБК. Они предусматривают специальное регулирование расчета и начисления пенсии по выслуге начальника БПБК, чтобы она была соизмерима с пенсиями на других схожих должностях, например, генпрокурора.