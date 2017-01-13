Кандидатуру Спроге на этот пост предложил сам Трукснис. Другие кандидаты не выдвигались. За избрание Спроге проголосовали 12 депутатов, против были двое — Мартиньш Стулпиньш и Арнис Абелитис из партии "Тебе, Юрмала". Воздержавшихся не было.

Отвечая перед голосованием на вопросы о своей будущей работе, Спроге сказала, что будет работать в соответствии с ранее принятым бюджетом и планом развития. "Не будет радикальных изменений. Есть начатые работы, и они должны быть завершены. (…) Должна быть стабильная работа думы", — подчеркнула она.

Трукснис продолжит работу в качестве депутата. В заявлении для СМИ он отмечает, что пост председателя Юрмальской думы занимал с 2010 года. Последние месяцы были для него очень напряженными и повлияли на состояние здоровья, поэтому он намерен восстановить силы и энергию перед тем, как стартовать на муниципальных выборах в качестве кандидата в мэры.

Трукснис является подозреваемым по делу о незаконном финансировании партий. 13 октября 2016 года он был смещен с должности, но позже вновь утвержден на ней.

Актуальным пока остается и вопрос о том, сохранит ли бывший юрмальский мэр статус члена входящей в СЗК Латвийской Зеленой партии (ЛЗП), так как сегодня этот вопрос будет рассматриваться на заседании думы ЛЗП.