В Латвии в прошлом году было зарегистрировано 560 случаев заболевания туберкулезом. Этот показатель на 61 меньше, чем в 2015 году, но в целом уровень заболеваемости туберкулезом остается одним из самых высоких в Евросоюзе, сообщает представитель Центра профилактики и контроля болезней (SPKC) Анете Янсоне.

Среди детей количество случаев заболевания туберкулезом за последний год сократилось: в 2016-м туберкулез был выявлен у 22 детей в возрасте от 0 до 14 лет (в 2015-м — 24). А вот среди подростков 16-17 лет в прошлом году зарегистрировано восемь случаев таких случаев (в 2015-м — 4).

По итогам прошлого года наибольшее количество случаев туберкулеза в Латвии было зафиксировано в возрастной группе от 40 до 49 лет, преимущественно — у мужчин.

Данные мониторинга инфекционных болезней в SPKC свидетельствуют, что заболеваемость туберкулезом в Латвии продолжает уменьшиться. При этом специалисты отмечают, что уровень заболеваемости туберкулезом в Латвии по-прежнему является одним из самых высоких в ЕС (наряду с Литвой и Румынией). В связи с этим жителей приглашают в случае необходимости незамедлительно пройти проверку здоровья.

Наиболее распространен туберкулез легких, но туберкулез может развиваться и в других частях тела, например, в костях, лимфоузлах, почках. Наибольшему риску заболеть туберкулезом подвержены те, кто употребляет наркотические и токсические вещества и алкоголь, курящие, лица, имеющие хронические заболевания, влияющие на иммунитет (ВИЧ-инфекция, болезни легких и почек, сахарный диабет, язва желудка и двенадцатиперстной кишки). Влияет неполноценное питание и длительный стресс.

Туберкулез в Латвии диагностируют и лечат за счет средств государственного бюджета. В Латвии доступны бесплатные консультации специалистов в случае, если у человека проявляются характерные для туберкулеза симптомы.

С 20 по 30 марта в городах Латвии проводятся информативные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В пунктах ВИЧ-профилактики и в комнатах Латвийского Красного креста, а также в отдельных филиалах Europatieka можно получить бесплатные консультации специалистов, сдать тесты на мокроту, экспресс-тесты на ВИЧ, гепатит B и C, пройти другие услуги. Более подробную информацию о этих услугах можно получить на сайте ЦКПЗ.