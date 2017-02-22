Трудоспособная 38-летняя женщина, которая живет в сельской местности, отказывается работать и уже 16 лет успешно живет на пособия. Об этом она сама призналась в интервью передаче "4-я студия" Латвийского телевидения (ЛТВ).

Женщина, которая пожелала не называть своего имени и не показывать своего лица, пояснила, что, во-первых, не хочет работать, во-вторых, ей совершенно невыгодно выходить на работу. Она предпочитает жить на пособия и покидать насиженное место также не хочет, отказываясь переезжать, пишет портал lsm.lv.

На вопрос, как ей удается так долго получать пособие, женщина призналась, что притворяется больной — так проще жить. Даже ее ребенок посещает круглосуточный детский садик, пока мама высыпается.

Эксперты в социальной сфере, в свою очередь, говорят об определенном мышлении и модели поведения, которые передаются из поколения в поколение. Дети учатся у родителей не бороться и справляться с трудностями, а просить пособия в социальных службах.

Но героиня сюжета Латвийскому телевидению опровергла эту теорию, заявив, что ее родители были очень трудолюбивыми.

Потерявшие надежду найти работу и молодежь

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в прошлом году число тех латвийцев, которые не могут найти работу в течение года и дольше, уменьшилось с 45,5% от населения в 2015 году до 41,5% в 2016-м.

В то же время, растет уровень безработицы среди молодежи: этот показатель увеличился на 1% и достиг отметки в 17,3%. Всего в стране насчитывается 13 тысяч безработных в возрасте до 24 лет.

При этом проблем с трудоустройством молодых людей в Латвии все равно меньше, чем в среднем по ЕС. Как отмечает ЦСУ, данная тенденция сохраняется с 2013 года. Но, опять же, Эстония и Литва обгоняют Латвию — в этих странах уровень безработицы среди молодежи составляет 13,4% и 14,5% соответственно.

В 2016 году в Латвии числились трудоустроенных 893,3 тысячи, или 61,6% населения в возрасте от 15 до 74 лет. За прошедший год их процент вырос на 0,8%, хотя из-за отрицательной демографии само число занятых сократилось на 2800 человек.

Как выжить на 275 евро в месяц?

В 2016 году, по свежим данным ЦСУ, минимальную зарплату (380 евро до уплаты налогов или 275 евро на руки) получал каждый пятый житель страны или 20,7% трудоустроенных. Годом ранее этот показатель составлял 21,7%.

Доход до 450 евро на руки в прошлом году указывали 44,1% работающих (в 2015 году) — 48,5%. На сумму от 451 до 700 евро жили 30,7% трудоустроенных, от 701 до 1400 евро — 17,6%. Свыше 1400 евро на руки ежемесячно получает менее 3% работающих.