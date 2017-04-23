Рабочая группа под руководством премьер-министра Мариса Кучинскиса планирует перестроить налоговую систему в Латвии так, чтобы она стимулировала активность предпринимателей и развитие экономики. Однако, скорее всего, ради этого придется ввести непопулярные меры и увеличить налоги на потребление, сообщает передача Nekā Personīgā телеканала TV3.

План рабочей группы предполагает отмену налога на реинвестированную прибыль, снижение подоходного налога с населения, увеличение необлагаемого минимума и минимальной зарплаты. Кроме того, от налогов планируется освободить пенсии менее 300 евро, а также увеличить льготы на иждивенцев. В итоге получатели минимальной зарплаты будут зарабатывать на 69 евро больше, пенсии могут вырасти на 15 евро.

По прогнозу Министерства финансов, сокращение налоговых поступлений приведет к тому, что в следующем после введения новой системы году доходы госбюджета уменьшатся на 460 млн евро. "Дыру" предполагается частично закрыть за счет увеличения налогов на потребление. Так, планируется на 15-20% увеличить налог налог на прибыль, установить лимиты на оправданные расходы на медицину, образование и пожертвования, удерживать 5% от авторского вознаграждения на пенсионное страхование, ввести 20-процентный налог на выигрыши свыше 3000 евро. Кроме того, план предусматривает увеличение акцизного налога на топливо, алкоголь и табачные изделия. Предполагается, что это приведет к росту цен на 4,5 цента за литр.

План не поддерживают самоуправления и крупные транзитные предприятия, отмечает передача. Особенно им не нравится увеличение акцизного налога на топливо.

В случае принятия плана объем налоговых поступлений в Латвии может заметно сократиться, однако затем за счет роста деловой активности экономика страны должна совершить рывок и компенсировать этот провал. По словам бывшего министра экономики, ныне - главы аналитического центра Certus Вячеслава Домбровского, Эстония уже прошла по этому пути, и там провал длился 2-3 года. Если идея увеличить акцизный налог не найдет поддержки, авторы могут предложить увеличить ставку НДС, полагает Домбровский.

Последнее заседание группы состоялось в минувшую пятницу, на следующей неделе план планируется обсудить с самоуправлениями, а в 28 апреля рассмотреть на внеочередном заседании Сейма. В этом случае план сможет вступить в силу 1 января 2018 года.