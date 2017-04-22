Неофициальная информация свидетельствует о том, что после муниципальных выборов представители "Единства" Илзе Винькеле и Лолита Чигане планируют создать новую партию. Это, в свою очередь, может создать угрозу существованию "Единства" как такового, сообщает новостная служба телеканала TV3.

"Сейчас нужно найти наилучший способ, как нести дальше важные идеи "Единства" — и как по-настоящему убедительно предлагать их избирателю", — пояснила передаче Чигане. "Любой сценарий, который обеспечит дальнейшее продшивении лучшего, что есть в "Единстве", определенно может быть рассмотрен", — добавила она.

В свою очередь, неформальный лидер "Единства" Солвита Аболтиня уверена, что даже в случае ухода Чигане и Винькеле в "свободное плавание" партия не сойдет с политической сцены.

"Это не означает, что стоит говорить о процессе ликвидации партии. Даже если часть членов ее покинет, есть достаточное количество процессов, насчет которых народ уверен, что именно "Единство" остается той организацией, в которой они хотят участвовать", — рассказала TV3 Аболтиня.

Ранее представляющая либеральное крыло партии "Единство" Чигане заявляла, что этой политической силе необходимо задуматься над тем, кто в дальнейшем будет ее возглавлять.

Отвечая на вопрос, насколько велика в партии поддержка нынешнего лидера Солвиты Аболтини, Чигане заявила, что не проводила подобные измерения.

"У нынешнего руководства "Единства" есть своя поддержка, но также есть и люди, которые полагают, что этим руководством были допущены ошибки", — указала Лолита Чигане.