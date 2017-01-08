Лаурис судился с домоуправлением из-за незаконно выставленного счета за воду. Суд оказался на стороне жильца. Но вместе с другими владельцами квартиры ему пришлось погасить издержки домоуправления на юристов, так как эта статья была включена в расходы по дому.

Спор между жильцами и домоуправления касался разницы между общедомовым и поквартирными счетчиками воды. В отдельных домах эта цифра может доходить до 20% и больше. Откуда берется такая разница? Неверные показания и "магниты". Домоуправления нарушителей не ищут, а "вешают" разницу на жильцов. Руководство RNP уверяет, что в нынешней ситуации проблему не решить.

С такой постановкой вопроса не согласился Лаурис Э.. Он не готов платить за услуги, которые не получал. В результате — образовался большой долг перед домоуправлением.

Суд вынес приговор в пользу Лауриса Э. По судебному решению домоуправление должно было сделать перерасчет и списать долг, а также покрыть Лаурису судебные издержки. Добиться выполнения приговора удалось только с привлечением судебных исполнителей.

Но каково было удивление Лауриса Э,, когда он получил информацию о расходах на управление дома за 2014 год. Оказывается, домоуправление судебные издержки включила в расходы конкретного дома. Выходит, что жильцы сами должны оплатить "свою инициативу".

Глава домоуправления ссылается на выданные собственниками жилья полномочия по взысканию долгов с жильцов.

Известно, что защищать интересы домоуправления в споре с Лаурисом RNP поручило юридическому бюро LEX Interpretis, хотя в штате самого предприятия работает 20 юристов.