Cамоуправление Айзкраукле получило информацию о том, что в одном из многоквартирных домов, возможно, зафиксирован случай заболевания легионеллезем.

1 марта представитель муниципального предприятия Lauma A был приглашен для взятия образцов воды в многоквартирном доме на улице Лачплеша 9, так как возникли подозрения, что проживающий по данному адресу ребенок заболел легионеллезем.

В пятницу, 10 марта, в думу были приглашены родственники заболевшего ребенка, которые подтвердили, что подозрения на легионеллез действительно есть. Однако пока ни дума, ни Lauma A, ни Aizkraukles ūdens, ни Aizkraukles siltums не получили из Центра контроля и профилактики заболеваний официального заключения с результатами анализов.

Несмотря на это ответственные службы уже начали проводить профилактические мероприятия с целью уничтожить в водопроводной сети вызывающие легионеллез бактерии. А именно, в ночь с четверга на пятницу была повышена температура воды, при которой бактерии погибают.

DELFI уже сообщал, что в Вильнюсе из-за выявления нескольких случаев легионеллеза в многоквартирных домах объявлена чрезвычайная ситуация. Вильнюсская мэрия сообщает, что 10 марта состоялось заседание — посвященное превенции легионеллеа и ситуации в трех домах где обнаружены эти бактерии (ул. Тускулену, 5, ул. Ладыгос, 3 и ул. Архитекту, 79).

В микрорайоне Жирмунай (ул. Тускулену, 5) от легионеллеза умерла 78-летняя женщина (информация из больницы поступила 24 февраля 2017 года). Национальный центр общественного здоровья проводит также исследование в связи со смертью от легионеллеза жителя микрорайона Лаздинай, о которой сообщили 6 марта, уже 16-18 марта будут результаты исследований горячей воды в доме, где проживал покойный

Легионеллез - довольно редкое инфекционное заболевание, симптомы которого схожи с симптомами воспаления легких. Сначала у больного пропадает аппетит, появляются боли в мышцах, начинаются головные боли. Потом стремительно повышается температура (до 39 - 40,5 градусов), появляется сухой кашель, боли в груди, воспаление легких, нарушение работы сердца и почек. Если появились вышеназванные симптомы, жителей просят немедленно обращаться к своему семейному врачу.