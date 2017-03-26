Эти больницы уже сейчас имеют и мощность, и человеческие ресурсы, кроме того, эти медучреждения оказывают услуги круглосуточно примерно 5000-7000 человек в год, поясняет Широва. Такие больницы Всемирный банк предлагает превратить в дневные центры, что общество не поддерживает.

По ее мнению, в местных больницах людям не надо ждать в приемном отделении два и более часа, как это часто происходит в рижских больницах, поэтому общество обратилось к Всемирному банку с просьбой оценить возможность возвращения статуса больницы неотложной медицинской помощи Баускской больнице, у которой этот статус был отнят в 2009 году, принимая во внимание, что в Бауске и окрестностях живет 10 тыс. человек.

В обществе считают, что покрытие местных больниц в стране должно сохраниться на нынешнем уровне, в противном случае в будущем последствия могут быть необратимыми.