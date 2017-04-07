Стройуправа обязала прекратить начатые без разрешения работы еще в марте, а при повторной проверке 7 апреля было констатировано, что они продолжаются.
Инспекторы заметили, что несущая балка межэтажного перекрытия заменена без строительной документации, а отделив слой теплоизоляции (обшивки), установили, что деревянные несущие конструкции фасада прогнили, и их неудовлетворительное состояние скрыли за пенопластом.
Теперь владельцам здания, пытавшимся обойти процедуру согласования работ, грозит не только административная, но и, возможно, уголовная ответственность, потому что Стройуправа передает материалы дела полиции.