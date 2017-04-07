Инспекторы Рижской стройуправы констатировали, что у фасада многоэтажного жилого дома в Чиекуркалнсе, на 7-й поперечной улице, в ходе самовольно начатой перестройки недостатки несущих конструкций скрыли под обшивкой пенопластом, сообщила представитель Стройуправы Илзе Жука.

Стройуправа обязала прекратить начатые без разрешения работы еще в марте, а при повторной проверке 7 апреля было констатировано, что они продолжаются.

Инспекторы заметили, что несущая балка межэтажного перекрытия заменена без строительной документации, а отделив слой теплоизоляции (обшивки), установили, что деревянные несущие конструкции фасада прогнили, и их неудовлетворительное состояние скрыли за пенопластом.

Теперь владельцам здания, пытавшимся обойти процедуру согласования работ, грозит не только административная, но и, возможно, уголовная ответственность, потому что Стройуправа передает материалы дела полиции.