На организованное Новой консервативной партией (НКП) народное собрание "За законность" у Рижского замка в четверг вечером собралось несколько сотен человек. Участники собрания выразили недовольство политической средой государства, обнаружившейся в опубликованных записях "переговоров олигархов".

В начале собрания был зачитан манифест, в это время к собранию присоединился также президент Латвии Раймонд Вейонис. Собравшиеся встретили его овациями.

В ходе собрания на сооруженную на площади у Рижского замка сцену поднимались разные люди, требовавшие, например, отставки министра земледелия Яниса Дуклавса и министра сообщения Улдиса Аугулиса.

В руках у участников собрания были плакаты с призывами "Требуем отставки Калнмейерса!", "Долой "Согласие", Нацобъединение, "Единство" и СЗК!", "Депутаты, прислушайтесь к мнению народа!" и другие.

На собрании присутствовали также председатель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис, председатель правления партии "Для развития Латвии", депутат Рижской думы Юрис Пуце, юрист Иева Бранте, другие известные в обществе деятели.

Как сообщалось, подслушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.