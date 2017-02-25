"Думаю, есть основания выиграть этот процесс, ведь нарушается закон. Родители не должны доплачивать из своего кармана, чтобы обеспечить ребенку место в частном детсаду, если места в муниципальном детсаду не нашлось", — отметил Межс.

Эксперт отметил, что примерно в тысяче семей мамы из-за отсутствия мест в детских садах сидят с детьми дома и не могут не только приносить дополнительные доходы семье, но и, возможно, вынуждены просить социальную помощь у самоуправления. А еще 4000 семей приходится платить от 100 до 300 евро за место в частном детсаду, сказал Межс.

Демограф призвал правительство, решая вопрос о различных льготах, углубляться в то, как именно они помогут конкретным семьям. Сейчас дискуссии ведутся на поверхностном уровне, считает он. "Главное — устранить несправедливую бедность, возникающую в семьях из-за детей. Мы медленно продвигаемся к этому. Жаль, что не хватает денег на то, чтобы мы могли сделать это быстрее", — резюмировал он.