Как указывают синоптики, уровень воды в ближайшее время может повыситься до опасной отметки и река может затопить территории вдоль берегов.

За ситуацией на реке следят сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Как заявил агентству LETA командир Плявиньского поста ГПСС Ингус Красовскис, если вода поднимется до 73,34 метра над уровнем моря, в городе, как и в 2013 году, будут затоплены обширные территории. В то же время он отметил, что такое развитие событий маловероятно.

В настоящее время ситуация в Плявиняс неоднозначна. "Вода то поднимается, то падает", — сообщил Красовскис, добавив, что ГПСС в случае необходимости готова к эвакуации людей.

Пока ни один дом в Плявиняс не затоплен, но закрыт участок дороги на границе Крустпилсского и Плявиньского краев.