Бывшего президента Латвии Гунтиса Улманиса охранник на входе в Сейм попросил предъявить удостоверяющий личность документ для выдачи пропуска, но экс-президент на это обиделся и ушел, сообщает телеканал LNT.

Во вторник в Сейме на дискуссию об изменениях Сатверсме, затрагивающих порядок избрания главы государства, собирались бывшие президенты страны. Однако Улманис дальше электронных ворот не прошел. Экс-президент не пожелал комментировать произошедшее.

Руководивший дискуссией депутат Ринголд Балодис (NSL) пояснил, что у Улманиса не было с собой удостоверения личности. "Люди рассказали, что был инцидент между охранником и экс-президентом. Как понимаю, он очень обиделся и на меня, и на рабочую группу. Но я не чувствую себя виноватым", — сказал Балодис.

Случай расследует Бюро безопасности Сейма, а администрация парламента оценивает, не нужно ли изменить порядок режима безопасности в Сейме.

В Бюро безопасности рассказали, что пропуск в Сейм бывших президентов не регламентируется, и такой необходимости не было, потому что все полицейские, охраняющие здание, знают бывших президентов страны и, соблюдая хороший тон, обычно пропускают их без предъявления документов.

Между тем Балодис, который входит в комиссию по национальной безопасности, считает, что полицейский, который спросил у Улманиса удостоверение, заслужил похвалу, потому что повел себя как истинный страж, мужественно охраняющий свой пост.