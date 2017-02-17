17 февраля в возрасте 77 лет умер присяжный адвокат бюро "Davidsons un partneri" Александр Огурцов, сообщает LETA со ссылкой на Латвийский совет присяжных адвокатов.

Александр Огурцов в 1990-е годы он был защитником руководителя Социалистической партии Латвии Альфреда Рубикса, защищал обвиняемого в геноциде Илью Машонкина и обвиняемого в военных преступлениях Василия Кононова. Также Огурцов вел дело бывшего офицера службы безопасности Сейма и президента Латвии Эдгара Гулбиса.

С 1958 по 1960 год адвокат работал в экономических судах, затем перешел в уголовное право. В 1998 году Огурцову был дан отвод в деле "Банка Балтия".

Прощание с Огурцовым состоится 21 февраля в 12 часов в православной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

Александр Николаевич Огурцов — юрист, адвокат. По национальности — латыш, родился 21 июня 1939 года в Ленинграде в смешанной семье (мать латышка, отец русский). Отец работал адвокатом, мать учительницей. В 1944 году семья переселилась в Латвию, сообщает сайт "Русские Латвии".

Огурцов учился в Рижском мореходном училище, которое окончил в 1959 году. Некоторое время, в качестве штурмана плавал на гражданских судах дальнего плавания.

С 1962 года Огурцов работал в милиции в уголовном розыске. Тогда же поступил на заочное отделение юридического факультета Латвийского университета, которое окончил в 1969 году. Работал на Рижской киностудии в качестве заместителя директора художественных фильмов. Во второй половине 70-х — начале 80-х годов работал инспектором по труду в Латвийском республиканском совете профсоюзов. В 80-е годы работал в Совете министров ЛССР старшим референтом.

В конце 70-х — первой половине 80-х годов учился в аспирантуре. Тогда же начал преподавать на юридическом факультете ЛУ. Занятия вел на латышском и русском языках. С 1992 года, в качестве доцента работает в Балтийской международной академии (до 2006 года Балтийский русский институт). Вел курс "гражданский процесс". Под его руководством был осуществлен перевод на русский язык и издание в 1999 году Гражданско-процессуального закона Латвии.

С середины 70-х годов Огурцов состоял в адвокатской коллегии Латвии. Именно на этом поприще он получил наибольшую известность. Как правило, адвокат Огурцов вел очень сложные гражданские и уголовные дела — процессы по защите Рубикса, Кононова и других.

Александр Огурцов — отец трех детей, есть также внучка.