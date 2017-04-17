В четверг, 13 апреля, всего за несколько дней до своего 83-летия, умер скульптор, автор Горы дайн и Сада песен Индулис Ранка.

Индулис Ранка родился 15 апреля 1934 года в Яунгулбене. В 1953 году он окончил рижскую художественную школу им. Яниса Розенталса, а в 1959 году – Латвийскую академию художеств.

С 1952 года он принимал участие в выставках как художник, а с 1966 года начал работать как скульптор.

Творческая деятельность Ранки была очень плодотворной. В частности, он создал скульптурную экспозицию под открытым небом Ulamula на берегу Марупите недалеко от своего дома. Также он является автором Горы дайн и Сада песен в Турайдском музее-заповеднике.

За свою творческую деятельность Ранка награжден Орденом Трех звезд, призом Райниса Латвийской академии наук и орденом Св. Олафа королевства Норвегия.

Латвийский союз художников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Ранки.