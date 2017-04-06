В четверг 6 апреля в израильской клинике "Ихилов" ушел из жизни Александр Гаррос. Об этом на "Фейсбуке" сообщила жена Гарроса Аня Старобинец.

Портал Delfi выражает соболезнования родным и близким Саши.

Бывшему рижанину, журналисту и писателю, отцу двух детей Саше Гарросу осенью 2015 года поставили диагноз — рак пищевода. Профессора двух германских клиник Charite и Sana признали опухоль операбельной и шансы на выздоровление — высокими. Тысячи людей приняли участие в сборе денег, необходимых на лечение Саши, он прошел курс химиотерапии и облучения, после которого провели операцию и курс реабилитации.

Болезнь на какое-то время отступила. Но очередная проверка в ноябре 2016 года показала серьезное ухудшение состояния. Саша с семьей срочно отправился в Израиль, где местные врачи пришли к заключению, что жизненно важные органы не затронуты. Был назначен еще курс химиотерапии, после которого снова провели обследование.

Все это время в социальной сети Facebook тысячи людей поддерживали борьбу семьи Гарросов морально и физически, в любой момент предлагая свою помощь. И все же болезнь оказалась сильнее. В феврале состояние Саши стало ухудшаться. Несколько исследований не прояснили причину. Медики ничем помочь не смогли. В четверг вечером Саша умер.

Александр Гаррос родился в 1975 году в Новополоцке (Белоруссия). Учился на филологическом факультете Латвийского университета и журналистском факультете МГУ. Жил в Тарту и Риге, откуда в 2006 году переехал в Москву.

Гаррос — автор романов (совместно с Алексеем Евдокимовым) "Фактор фуры", "Чучхе" и "Серая слизь". В 2003 году Гаррос с Евдокимовым стали победителем российской премии "Национальный бестселлер" за книгу "[Голово]ломка".

В 2016 году был издан сборник публицистики Гарроса "Непереводимая игра слов", который он представлял на встрече с читателями в Риге.