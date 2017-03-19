Управляющий жилым зданием в Риге три недели не давал эпидемиологам доступ к теплоузлу дома, жилец которого в тяжелом состоянии был доставлен в больницу с диагнозом легионеллез, сообщила программа Латвийского телевидения "Дневные новости".

Речь идет о доме по адресу ул. Весетас, 8. В больнице о пациенте сообщили эпидемиологам, которые на следующий день выехали в этот дом, а также в загородный дом пациента, чтобы взять образцы воды. Одновременно Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) проинформировал управляющего здания, что необходимо взять образцы воды из теплоузла дома, а также проинформировать жильцов.

Однако глава общества Rakstnieku māja, которое управляет одноименным домом, не позволила эпидемиологам попасть в дом. Она согласовывала все действия с правлением дома, председателем которого является кинорежиссер Арвидс Криевс. По его мнению, управляющая действовала правильно. Он также отметил, что как только возникли подозрения о размножении бактерий, температура воды была повышена.

Только после обмена письмами в течение нескольких недель эпидемиологи смогли попасть в дом и взять образцы. Представитель ЦКПЗ Юрий Перевозчиков отметил, что весь дом был заражен бактериями, вызывающими легионеллез.

"Хорошо, что такие случаи уникальны. Фактически, в этом году был только один такой случай с непонятным сопротивлением, чтобы не информировать людей и не помочь с проведением эпидемиологического обследования", - сказал представитель ЦКПЗ.