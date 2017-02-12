Комментируя итоги первого года работы правительства, политик сказал, что его нельзя назвать успешным этапом в деятельности правительства. О многих реформах лишь заявлено, а реальных дел так и нет, добавил Урбанович.

Для Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией так и не найден начальник.

Что касается Службы госдоходов, то говорится лишь о сокращении числа сотрудников, до сих пор нет ясности по поводу готовящихся изменений в налоговой политике, поясняет он.

Общество приучают не ждать перемен, считает Урбанович. "Я оптимист, надеюсь, правительству станет стыдно и министры начнут что-то реально делать", — сказал он.

Как сообщалось, 11 февраля кабинету министров, который возглавляет премьер-министр Марис Кучинскис, исполнился год. О проделанной за это время работе премьер отчитается на заседании правительства во вторник, 14 февраля.

Чтобы оценить проделанную за год работу, с начала января Кучинскис встречается с министрами и обсуждает выполнение плана действий правительства. Сейм утвердил правительство Кучинскиса 11 февраля 2016 года.