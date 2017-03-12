Утром и днем 12 марта уровень в Даугаве на участке от Екабпилса до Плявиняс уровень воды был неизменно высок, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В 12 часов уровень воды в Плявиняс составлял 11,29 метра. В Зельки уровень воды поднялся на 3 см, в Екабпилсе понизился на 3 см. В Даугавпилсском крае уровень воды продолжает медленно понижаться.

Сохраняются ледовые заторы у Плявиняс и острова Сакас ниже Екабпилса. Если затор у острова Сакас сдвинется, возможно повышение уровня воды в Плявиняс, прогнозируют гидрологи.

В Плявиняс уровень воды уже с вечера пятницы превышает критическую отметку — 11,1 метра. В ночь с пятницы на субботу он повысился до 11,85 метра.

Ситуация в Плявиньском крае в воскресенье изменилась незначительно, уровень воды немного упал, и из пяти ранее затопленных зданий в воде остается только фундамент здания музыкальной школы, рассказала председатель думы Плявиньского края Гунта Жилде.

По ее словам, лед не двигается и стоит на месте, а уровень воды высоки. Все ответственные службы дежурят и готовы отреагировать, если в реке начнется какое-либо движение, сказала Жилде. На вопрос, сколько денег потребуется самоуправлению на устранение ущерба, она ответила, что расчетов пока нет. Завтра руководство самоуправления соберется, чтобы обсудить ситуацию.

В 2013 году, когда в Плявиняс был самый сильный паводок с тех пор, как построена ГЭС, уровень воды был гораздо выше, но у критической отметки он удерживался менее суток.