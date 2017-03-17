Уровень воды в Даугаве продолжает понижаться и с пика паводка возле Плявиняс упал уже более чем на три метра, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь с 10 на 11 марта уровень воды в Даугаве возле Плявиняс достиг отметки в 11,85 метра и на 75 см превысил критический уровень. Сейчас он понизился до отметки в 8,7 метра.

У Зелькьского моста вода упала до уровня ниже 5 метров, что на 2,5 метра ниже, чем 10 дней назад.

В Екабпилсе уровень воды в Даугаве понизился на 1,6 метра с достигнутого 9-10 марта максимума и сейчас тоже составляет меньше 5 метров.

В Даугавпилсе уровень воды с 6 марта — пика паводка — снизился на 2 метра, до 4,8 метра.

В ближайшие дни снижение уровня воды в Даугаве продолжится со скоростью от нескольких см до примерно 0,5 метра в сутки.

Небольшое повышение уровня воды продолжится в Айвиексте, где затоплены поймы, но уровень воды сохранится примерно на 2 метра ниже, чем во время сильного паводка 2010 и 2013 гг.

В остальных реках Латвии уровень воды местами повышается, местами медленно понижается. Температура воды в реках Курземе и Земгале составляет от +2 до +4, Видземе и Латгале — от 0 до +3 градусов.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в конце этой недели и на следующей в Латвии ожидаются осадки, скачки температуры и усиление ветра.