Напомним, что сейчас на латвийских дорогах установлено 40 стационарных фоторадаров, в 2017 году планируется подключить еще 20, в 2018 году — еще 40. Также в распоряжении дорожников 15 мобильных фоторадаров, а с лета дороги Латвии будут патрулировать 40 нетрафарированных полицейских машин.
Стационарные фоторадары появились в Латвии два года назад. Недавно были установлены два новых — на Островном мосту. С 25 января они уже успели зафиксировать 2393 нарушения в направлении ул. Мукусалас и 1876 — в сторону ул. Маскавас.
С 1 января по 23 февраля фоторадары на территории Латвии в целом зафиксировали 49 171 нарушение, в том числе на машинах с латвийскими регистрационными номерами — 37 816, с иностранными — 11 355.
Общая сумма выписанных штрафов — 2 159 530 евро, уже оплачено — 887 265 евро.
В прошлом году фоторадары зафиксировали более 97 000 нарушений, штраф выписан на сумму 3,75 млн евро.
Чаще всего за превышение скорости наказывают водителей автомашин Mercedes, BMW, Ferrari и Porsche.
Абсолютный рекорд принадлежит водителю Porsche Panamera, который вместо разрешенных 90 км в час ехал со скоростью 194 км в час. За это нарушение его был выписан штраф на 360 евро.
Такой же штраф достался водителю BMW X5, который ехал вместо 70 км в час со скоростью в 189 км в час.
И все же самый крупный штраф в 540 евро выписал водителю Mercedes, который превысил скоростной режим в два раза.
Большинство таких нарушений фиксируют не стационарные, а передвижные фоторадары.
Обычно водитель получает "снимок на память" с фоторадара, оплачивает штраф и делает выводы. Но в Латвии есть свои "консерваторы" — 26 водителей, которые попадались на фоторадаре не менее 22 раз.