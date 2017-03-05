Похоже, что фоторадары не существуют для 26 автоводителей, постоянно попадающихся на превышении скорости. Лидер этого "черного списка" водитель, которого 58 раз фотографировал радар. А владелец некого "Mercedes" еще должен оплатить штраф в 540 евро, так как вместо разрешенных 50 км в час ехал со скоростью в 148 км в час, сообщает "Латвийское телевидение" (ЛТВ).

Напомним, что сейчас на латвийских дорогах установлено 40 стационарных фоторадаров, в 2017 году планируется подключить еще 20, в 2018 году — еще 40. Также в распоряжении дорожников 15 мобильных фоторадаров, а с лета дороги Латвии будут патрулировать 40 нетрафарированных полицейских машин.

Стационарные фоторадары появились в Латвии два года назад. Недавно были установлены два новых — на Островном мосту. С 25 января они уже успели зафиксировать 2393 нарушения в направлении ул. Мукусалас и 1876 — в сторону ул. Маскавас.

С 1 января по 23 февраля фоторадары на территории Латвии в целом зафиксировали 49 171 нарушение, в том числе на машинах с латвийскими регистрационными номерами — 37 816, с иностранными — 11 355.

Общая сумма выписанных штрафов — 2 159 530 евро, уже оплачено — 887 265 евро.

В прошлом году фоторадары зафиксировали более 97 000 нарушений, штраф выписан на сумму 3,75 млн евро.

Чаще всего за превышение скорости наказывают водителей автомашин Mercedes, BMW, Ferrari и Porsche.

Абсолютный рекорд принадлежит водителю Porsche Panamera, который вместо разрешенных 90 км в час ехал со скоростью 194 км в час. За это нарушение его был выписан штраф на 360 евро.

Такой же штраф достался водителю BMW X5, который ехал вместо 70 км в час со скоростью в 189 км в час.

И все же самый крупный штраф в 540 евро выписал водителю Mercedes, который превысил скоростной режим в два раза.

Большинство таких нарушений фиксируют не стационарные, а передвижные фоторадары.

Обычно водитель получает "снимок на память" с фоторадара, оплачивает штраф и делает выводы. Но в Латвии есть свои "консерваторы" — 26 водителей, которые попадались на фоторадаре не менее 22 раз.