Он считает исследование Министерства образования и науки, в котором говорилось о низком качестве образования в ряде столичных школ, непрофессиональным по ряду причин. Во-первых, используя результаты централизованных экзаменов как критерий оценки, их нужно делить на число учеников, сдававших экзамены, а не всех учащихся, так как среди них могут быть дети, которые по разным причинам экзамены не сдавали. Во-вторых, нельзя сравнивать результаты экзаменов в один год с количеством учеников в другой год.

В исследовании МОН говорилось, что в семи рижских школах качество образования низкое, а по данным департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, который изучил данные Государственного центра содержания образования, таких школ две. Также в исследовании МОН не фигурируют школы, где результаты экзаменов достигают 50-60%, а таких в Риге по крайней мере четверть.

Ушаков считает, что МОН должно публично извиниться перед всеми упомянутыми школами, их директорами, учащимися и родителями. "Я уверен — если бы другие самоуправления провели подобные исследования, картина была бы такой же", — сказал Ушаков, добавив, что министру образования Карлису Шадурскису следовало бы уйти в отставку, но, вероятно, до выборов это не произойдет.

Относительно двух школ, качество образования в которых низкое, Ушаков заявил, что одна из них является единственной на Мангальсале, и, если ее закрыть или преобразовать в основную, дети в этом районе не получат среднее образование.

В свою очередь заместитель председателя Рижской думы Андрис Америкс добавил, что по поводу столичных школ "создается еще один ажиотаж — что мы сократим число учащихся в государственных гимназиях". "Это совершеннейшая чушь. Ни один класс в гимназиях не будет ликвидирован. Но сейчас невозможно открывать новые классы. Для улучшения образовательной среды и условий мы вложим в развитие инфраструктуры гимназий 4,2 млн евро из средств европейских фондов. Мы провели встречи с директорами всех гимназий и обсудили вопрос, поэтому ажиотаж необоснованный", — сказал Америкс.

А председатель Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Эйжения Алдермане отметила, что у РД очень много вопросов к МОН, на которые не получено ответа. "Я хочу подчеркнуть, что с 2009 года мы очень серьезно работали над планом усовершенствования школьной сети — в Риге из 144 школ осталось 115. Работа будет продолжаться, но по многим вопросам должна быть четкая и понятная государственная политика", — сказала она.

Как сообщалось, в исследовании об оптимальной модели школьной сети Латвии отмечается, что в семи рижских средних школах индекс сдачи обязательных экзаменов ниже 30%. Индекс получен путем суммирования оценок за три обязательных экзамена, деления полученного результата на число учеников 12-х классов и деления на три.

Индекс сдачи экзаменов ниже 30% имеют 29-я Рижская средняя школа, 54-я Рижская средняя школа, 61-я Рижская средняя школа, 15-я Рижская средняя школа, 92-я Рижская средняя школа, 65-я Рижская средняя школа и 53-я Рижская средняя школа. Представляя результаты исследования, министр образования заявил, что индекс ниже 30% свидетельствует о недостаточном качестве образования.