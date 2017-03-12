Как сообщил представитель Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис, Ушаков обжаловал решение Видземского окружного суда оставить без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ).

13 марта окружной суд примет решение о том, чтобы принять апелляционную жалобу либо отклонить ее.

Ранее суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора ЦГЯ оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных — русском и английском — языках. Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях — на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Как сообщалось, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.