На своей страничке в фейсбуке Ушаков пишет, что раньше воздерживался и не комментировал решения латвийских судов, но в этой ситуации решения обеих инстанций — политические, непрофессиональные и некомпетентные.

"Судьям, принявшим такое решение — не место в судебной системе. Именно из-за таких судей общество в Латвии давно уже перестало верить в честность и непредвзятость судебной власти. И по поводу качества обоих решений сейчас готовится жалоба в Совет юстиции", — сообщил мэр.

"Дело не в сумме штрафа, дело в принципе. Вы себе можете представить, чтобы во Франции оштрафовали мэра Парижа за то, что мэрия города в твиттере пишет не только на французском, но и еще на английском или немецком языках? Или чтобы кто-то оштрафовал мэра Стокгольма, Копенгагена, Берлина за использование других, кроме шведского, датского или немецкого языков, в социальных сетях? Такое даже в голову прийти никому не может", — подчеркивает Ушаков.

По его словам, юристы уже начали готовить материалы в Конституционный суд. Параллельно готовятся документы и в ЕСПЧ.

"Напомню, что в предыдущий раз в Конституционный суд мы с коллегами обращались по поводу политической агитации в социальных сетях. И в результате Сейм изменил закон. Так что заставим привести законодательство и в этой сфере", — заявил мэр.

Как сообщалось, 13 марта Рижский окружной суд решил за отсутствием оснований отказать в возбуждении апелляционного судопроизводства по жалобе Ушакова на постановление суда Видземского предместья оставить в силе решение директора ЦГЯ о штрафе. Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.