Мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") в своем профиле на Facebook назвал решение суда оставить решение о штрафе за то, что Рижская дума использует в общении в социальных сетях не только на латышском, но и на русском и английском языках, "политическим, непрофессиональным и некомпетентным".

"Я раньше воздерживался и не комментировал решения латвийских судов. Но в этой ситуации решения обеих инстанций– политические, непрофессиональные и некомпетентные. Судьям, принявшим такое решение –не место в судебной системе. Именно из-за таких судей общество в Латвии давно уже перестало верить в честность и непредвзятость судебной власти. И по поводу качества обоих решений сейчас готовится жалоба в Совет юстиции.

Дело не в сумме штрафа, дело в принципе. Вы себе можете представить, чтобы во Франции оштрафовали мэра Парижа за то, что мэрия города в твиттере пишет не только на французском, но и еще на английском или немецком языках? Или чтобы кто-то оштрафовал мэра Стокгольма, Копенгагена, Берлина за использование других, кроме шведского, датского или немецкого языков в социальных сетях? Такое даже в голову прийти никому не может", — написал Ушаков.

По словам мэр, юристы самоуправления уже начали готовить материалы в Конституционный суд. Параллельно готовятся документы и в Европейский суд по правам человека.

По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях — на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Как сообщалось, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.