"Я раньше воздерживался и не комментировал решения латвийских судов. Но в этой ситуации решения обеих инстанций– политические, непрофессиональные и некомпетентные. Судьям, принявшим такое решение –не место в судебной системе. Именно из-за таких судей общество в Латвии давно уже перестало верить в честность и непредвзятость судебной власти. И по поводу качества обоих решений сейчас готовится жалоба в Совет юстиции.
Дело не в сумме штрафа, дело в принципе. Вы себе можете представить, чтобы во Франции оштрафовали мэра Парижа за то, что мэрия города в твиттере пишет не только на французском, но и еще на английском или немецком языках? Или чтобы кто-то оштрафовал мэра Стокгольма, Копенгагена, Берлина за использование других, кроме шведского, датского или немецкого языков в социальных сетях? Такое даже в голову прийти никому не может", — написал Ушаков.
По словам мэр, юристы самоуправления уже начали готовить материалы в Конституционный суд. Параллельно готовятся документы и в Европейский суд по правам человека.
По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях — на иностранном языке.
В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.
Как сообщалось, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.