Для увеличения доходов бюджета Риги важно, чтобы все, кто фактически живет в столице, здесь же были и задекларированы, ведь они пользуются столичной инфраструктурой. Налоги должны следовать за местом жительства человека, подчеркнул он.

"Мы уделяем очень большое внимание инвестициям, поскольку только из иностранных инвестиций мы можем получить дополнительные деньги в городской бюджет, так как создаются новые рабочие места, люди получают более высокие зарплаты, а значит, платят больше в налогах, — сказал Ушаков. — Мы очень последовательно рекламируем Ригу везде, где только можно, а также развиваем туризм. В 2009 году Ригу посетили 600 000 иностранных туристов, сейчас — 2,3 млн. Это свидетельствует о том, что Рига — привлекательное место не только чтобы приехать отдохнуть, но и чтобы инвестировать свои средства. Рига — один из самых безопасных городов в Европе. К сожалению, самоуправление не может влиять на налоговую политику Латвии, которая часто меняется".

Все последние годы государство декларировало свое желание снизить налоги на рабочую силу и переложить налоговое бремя на недвижимость. Ушаков считает, что это было бы логично, но этого не происходит. Налог на недвижимость (НН) растет, но подоходный налог с населения не снижается.

Дальнейшие изменения кадастровой стоимости привели бы к увеличению налога в абсолютном выражении, и самоуправление готово уравновесить это увеличение льготами по уплате НН, чтобы люди могли его уплатить, указал мэр Риги.

В следующие четыре года приоритет среди крупных проектов будет иметь Большая эстрада Межапарка. Это и крупный, и очень важный проект, связанный с проведением Праздника песни.

Что касается ремонтов улиц, то в следующие четыре года они будут занимать большое место в упорядочении городской инфраструктуры. Будет построен Саркандаугавский путепровод, отремонтированы мост Брасас и Вантовый мост, закончен ремонт Островного моста. Очень многое будет сделано в сотрудничестве с государством в реализации проекта Rail Baltica.